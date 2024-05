CHIUDE VIVA RAI2 FIORELLO | IN RAI SONO SEMPRE STATO LIBERO - CON TUTTI I GOVERNI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 10 maggio 2024) Questa mattina è calato il sipario su un programma che in poco tempo è diventato un fenomeno di ascolti e di costume.si è congedato dain attesa di nuovi progetti.: IN RAI MAI NESSUNO MI HA DETTO COSA DIREsaluta nel trionfo e rimane fedele a mamma Rai che gli haconcesso carta bianca e assoluta libertà creativa ed editoriale: “Aabbiamo preso in giro, anche i vertici Rai e nessuno ha mai detto “questo non lo puoi dire”. Qui abbiamo avutolibertà assoluta. Io in Rai, con. Non ho mai avuto ingerenze, telefonate. ...