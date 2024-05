Niger - i soldati Usa si ritirano | c’è l’ordine del Pentagono

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 – I milleamericani sidalsu ordine formale del. Lo riferisce Politico. Gli Stati Uniti avevano annunciato ad aprile che avrebbero iniziato a discutere i piani per “un ritiro ordinato e responsabile” dopo che la giunta militare delaveva dichiarato che avrebbe revocato il suo accordo di cooperazione militare con Washington. Ma i funzionari statunitensi avevano continuato a negoziare con la giunta sui termini del ritiro e sulla possibilità che alcune truppe americane potessero restare. La decisione arriva in un momento cruciale per misurare i rapporti di forza, con l’ascesa della Russia di Putin che diventa l’interlocutore privilegiato del paese africano. Un duro colpo per gli sforzi dell'amministrazione Bidenper contrastare il terrorismo e ...

