La Terra si prepara all’arrivo di una forte tempesta solare

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 10 maggio 2024) In arrivo una. I primi effetti sulladovrebbero manifestarsi già questa sera, mentre quelli più intensi sono previsti nella giornata di sabato. Si tratta della prima volta dal 2005. Il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa ha aumentato il livello previsto per laa quello G4 “severo”, il secondo più alto sulla scala, che prevede impatti sulla rete elettrica, sui sistemi di navigazione satellitare come il Gps e problemi a satelliti e veicoli spaziali, oltre alla maggiore probabilità di poter ammirare le aurore boreali anche a basse latitudini. “L’attivitàsi manterrà intensa anche nel prossimo periodo, ci stiamo avvicinando al picco”. Lo dichiarato all’Ansa Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale ...