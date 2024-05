Le truppe israeliane avanzano e i tank circondano la parte est di Rafah

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lesono avanzate lungo la strada principale che separa a metà la città di, nell'estremo sud della Striscia di Gaza. Laest è stata così completamente circondata dai carri armati israeliani che aspettano ora nuovi ordini sul se e come avanzare. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato per approvare l'espansione delle operazioni militari nella città al confine con l'Egitto, ma due fonti che hanno parlato ad Axios precisano che l'espansione sarà limitata per non far innervosire gli Stati Uniti che più volte si sono detti contrari a un'azione militare a. Anche il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha ribadito la sua ferma opposizione: "Un massiccio attacco di terra aporterebbe a un disastro umanitario epico". I civili ...

