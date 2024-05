Archie compie 5 anni | i festeggiamenti secondo gli esperti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il principeha festeggiato da poco il suo quinto compleanno e i suoi genitori probabilmente avranno organizzato una festa privata con alcuni semplici giochi, una torta e un gelato, e attività adatte ai bambini.un noto esperto reale, infatti, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero organizzato per il loro primogenito una festa di compleanno a misura di bimbo. Ancora una volta il principeha trascorso il giorno del suo compleanno in California, lontano dalla Famiglia Reale. Non si sa se tornerà nel Regno Unito in estate su invito di re Carlo III, ma intanto continua a condure la propria vita lontana dai riflettori in America. Nel giorno del suo compleanno il principe Harry e la moglie Meghan Markle non hanno condiviso alcuno scatto ufficiale, come è abitudine, invece, del principe William e della moglie Kate ...