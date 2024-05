Chi affronterà Passaro al 3° turno a Roma | uno specialista del rosso che ha battuto Musetti di recente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Francescohal’olandese Tallon Griekspoor, offrendo una prestazione di qualità sulla terra rossa della capitale e qualificandosi al terzodel Masters 1000 di. Il tennista umbro continua a fare sognare il pubblico agli Internazionali d’Italia, ha superato in rimonta il numero 26 del ranking ATP e si è meritato il diritto di proseguire la propria avventura sul mattone tritato della città eterna. L’attuale numero 240 del mondo, salito virtualmente al 184mo posto delle classifiche internazionali, è stato capace di risalire la china dopo aver perso il primo set e si è imposto al tie-break della terza frazione con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 7-6(5). Il sogno continua per il ragazzo proveniente dalle qualificazioni e il prossimo avversario non appare fuori portata sulla carta. Francesco ...