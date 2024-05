Mondo al contrario | libero l’aggressore egiziano - indagato il poliziotto

Motogp: a Le Mans è subito duello tra Bagnaia e Martin - Motogp: a Le Mans è subito duello tra Bagnaia e Martin - Alla prima chiamata a Le Mans, Francesco Bagnaia e Jorge Martin hanno risposto presente, al contrario del terzo protagonista annunciato, Marc Marquez. Nelle pre qualifiche in vista del Gp di Francia, ...

Virginia, due scuole tornano ai nomi di leader confederati - Virginia, due scuole tornano ai nomi di leader confederati - Quattro anni fa erano stati cambiati sulla scia delle proteste anti razzismo per George Floyd. La decisione è stata assunta nel corso di una riunione fiume del board scolastico della contea di Shenand ...

Il regista Milani (“Un mondo a parte”) in esclusiva su “8 mattina in famiglia” - Il regista Milani (“Un mondo a parte”) in esclusiva su “8 mattina in famiglia” - In esclusiva per gli spettatori di "8 mattina in famiglia" su Rete 8 il regista Riccardo Milani ha parlato del suo film "Un mondo a parte", girato in Abruzzo e campione d'incassi al botteghino.