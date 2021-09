Calcio: Immobile, 'bisogna lavorare, stare sul pezzo e giocare senza paura' (Di giovedì 23 settembre 2021) Torino, 23 set. - (Adnkronos) - “bisogna lavorare, stare più sul pezzo e non avere paura di giocare. Sembriamo timorosi e questo ci sta penalizzando. Stiamo facendo dei cambiamenti, ci sono tante partite e si fa fatica ad affrontare il Torino che è una squadra forte. Abbiamo pareggiato ma non siamo soddisfatti". Così l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, dopo il pari con il Torino. "Da quando abbiamo perso a Milano è venuto meno un po' di entusiasmo e questo non deve succedere soprattutto all'inizio di un nuovo periodo anche se la sconfitta è arrivata contro una squadra forte come il Milan. Le batoste ci devono servire da lezione non abbatterci", aggiunge Immobile a Sky, prima di parlare del derby. "Domenica c'è il derby e va giocato sempre col ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Torino, 23 set. - (Adnkronos) - “più sule non averedi. Sembriamo timorosi e questo ci sta penalizzando. Stiamo facendo dei cambiamenti, ci sono tante partite e si fa fatica ad affrontare il Torino che è una squadra forte. Abbiamo pareggiato ma non siamo soddisfatti". Così l'attaccante della Lazio Ciro, dopo il pari con il Torino. "Da quando abbiamo perso a Milano è venuto meno un po' di entusiasmo e questo non deve succedere soprattutto all'inizio di un nuovo periodo anche se la sconfitta è arrivata contro una squadra forte come il Milan. Le batoste ci devono servire da lezione non abbatterci", aggiungea Sky, prima di parlare del derby. "Domenica c'è il derby e va giocato sempre col ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Torino - Lazio 1-1, rete di Immobile C. (LAZ) - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Lazio-#Torino 1-1, #Immobile: “Ci manca entusiasmo, siamo timorosi” - sportface2016 : #Lazio-#Torino 1-1, #Immobile: “Ci manca entusiasmo, siamo timorosi” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Calcio Serie A, quinta giornata: 1-1 tra Torino e Lazio. Granata in vantaggio con Pjaca, Immobile risponde su rigore al '91… - sportli26181512 : Lazio, Immobile: 'Delusi, ma al derby giochiamo con il coltello tra i denti': Il bomber biancoceleste non è soddisf… -