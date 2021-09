Gyasi | «Bellissimo segnare alla Juve | peccato per il risultato»

(Di mercoledì 22 settembre 2021)ai microfoni di DAZN dopo il match contro la: «davanti ai tifosi. Kean mi ha detto che…» Intervenuto ai microfoni di DAZN,ha commentato la partita del suo Spezia contro lantus. Di seguito le sue parole. EMOZIONE – «È statoquel gol. Dopo tanti mesi senza tifosi vedere il loro urlo è statosolo per il». ALLENATORI – «Ho avuto tre grandi allenatori qui allo Spezia, a partire da Marino. Con Italiano abbiamo avuto due anni incredibili, ci trasmetteva tanta fiducia. Con Thiago Motta stiamo capendo cosa ci chiede e lo stiamo mettendo in pratica». KEAN – «Mi ha detto che i nostri tifosi gli hanno rivolto qualche insulto ...

Intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato la partita del suo Spezia contro la Juventus. Emmanuel, attaccante dello Spezia, in gol contro la Juve, parla a Dazn dopo il ko coi bianconeri: 'E' stato bellissimo il gol perché dopo tanti mesi senza i tifosi ho visto l'urlo dei tifosi. Peccato ...'