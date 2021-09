Nuovi rincari per la benzina, sui massimi da 7 anni. Un pieno costa 11 euro in più rispetto allo scorso gennaio (Di martedì 21 settembre 2021) Non bastassero le bollette di elettricità e gas, ci sono anche benzina e gasolio a mordicchiare le tasche degli italiani. Il prezzo della benzina si è portato sui massimi degli ultimi sette anni. Il costo medio della verde in modalità self si è attestato nella settimana appena trascorsa a 1,670 euro al litro (in rialzo di 8,58 centesimi), ovvero al livello più alto dalla fine dell’ottobre 2014, quando viaggiava in media a 1,681 euro. Sale anche il prezzo del diesel, in rialzo di 6,58 centesimi, a 1,516 euro al litro. rincari che potrebbero in parte rientrare nelle prossime settimane qualora il calo delle quotazioni del greggio registrato ieri dovesse protrarsi. Senza dimenticare che il costo della materia prima incide per appena un terzo sul costo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Non bastassero le bollette di elettricità e gas, ci sono anchee gasolio a mordicchiare le tasche degli italiani. Il prezzo dellasi è portato suidegli ultimi sette. Il costo medio della verde in modalità self si è attestato nella settimana appena trascorsa a 1,670al litro (in rialzo di 8,58 centesimi), ovvero al livello più alto dalla fine dell’ottobre 2014, quando viaggiava in media a 1,681. Sale anche il prezzo del diesel, in rialzo di 6,58 centesimi, a 1,516al litro.che potrebbero in parte rientrare nelle prossime settimane qualora il calo delle quotazioni del greggio registrato ieri dovesse protrarsi. Senza dimenticare che il costo della materia prima incide per appena un terzo sul costo ...

