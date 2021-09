FIFA 22 volete giocare prima dell'uscita? EA Play è in offerta a €0,99 su PS5 e PS4 (Di martedì 21 settembre 2021) PlayStation Store propone un'interessantissima offerta per l'abbonamento EA Play per gli utenti PS5 e PS4. Il servizio di EA è attualmente disponibile sul negozio digitale di Sony a solo €0,99. Sottoscrivendo questo abbonamento, potrete usufruire del servizio per un mese. I giocatori che non hanno mai usato EA Play potranno accedere al catalogo del publisher per meno di un Euro, in seguito, terminato il primo mese, l'abbonamento tornerà a costare €3,99 al mese. Sulla pagina dedicata di PlayStation Store, potete acquistare ora il vostro abbonamento al servizio di EA. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021)Station Store propone un'interessantissimaper l'abbonamento EAper gli utenti PS5 e PS4. Il servizio di EA è attualmente disponibile sul negozio digitale di Sony a solo €0,99. Sottoscrivendo questo abbonamento, potrete usufruire del servizio per un mese. I giocatori che non hanno mai usato EApotranno accedere al catalogo del publisher per meno di un Euro, in seguito, terminato il primo mese, l'abbonamento tornerà a costare €3,99 al mese. Sulla pagina dedicata diStation Store, potete acquistare ora il vostro abbonamento al servizio di EA. Leggi altro...

