Inés dell'anima mia, trama 2^ puntata 6 agosto: Valdivia fonda la città di Santiago (Di giovedì 5 agosto 2021) Inés dell'anima mia, la fiction tratta dall'omonimo romanzo di Isabel Allende, torna con la seconda puntata domani 6 agosto su Canale 5 alle 21.20 circa. Le anticipazioni relative a questi due episodi, rivelano che Pedro de Valdivia dovrà affrontare l'opposizione di De La Hoz per poter tentare la conquista del Cile mentre Hernando, fratello di Pizarro cercherà di uccidere il consanguineo mentre Inés farà accendere l'interesse per l'impresa di Valdivia. Quest'ultimo, insieme alla Suarez e ad alcuni uomini volontari, affronterà il deserto e dopo aver vinto ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 agosto 2021)mia, la fiction tratta dall'omonimo romanzo di Isabel Allende, torna con la secondadomani 6su Canale 5 alle 21.20 circa. Le anticipazioni relative a questi due episodi, rivelano che Pedro dedovrà affrontare l'opposizione di De La Hoz per poter tentare la conquista del Cile mentre Hernando, fratello di Pizarro cercherà di uccidere il consanguineo mentrefarà accendere l'interesse per l'impresa di. Quest'ultimo, insieme alla Suarez e ad alcuni uomini volontari, affronterà il deserto e dopo aver vinto ...

APmagazineit : Ines dell'anima mia torna su Canale 5 venerdì 6 agosto. Le anticipazioni della seconda puntata. #inesdellanimamia - xwickedsaints : ma ines dell’anima mia è un harmony vero? perché è troppo trash per non esserlo - vivranda : Preoccupata per questo promo di ines dell’anima mia dove lei dice a padro l’ultimo uomo che ho amato mi ha abbandon… - SimonettaColt4 : @Antonio79B @isabelallende @feltrinellied Ho letto qualche suo libro. La casa degli spiriti bellissimo, ma 'Ines de… - IlSegretoTvSoap : Ines dell'anima mia, anticipazioni seconda puntata di venerdì 6 agosto: La terra promessa -

