In Cina la peggiore ondata di contagi da inizio anno: Pechino rinvia l’apertura delle scuole. Variante Delta in 20 città (Di lunedì 2 agosto 2021) Tamponi di massa per milioni di persone, nuove restrizioni sugli spostamenti e Pechino che rinvia la riapertura delle scuole. La Cina rivive la peggiore ondata di contagi da inizio 2021 con 98 casi di Covid-19 registrati domenica 1 agosto e la Variante Delta che è stata riscontrata finora in una ventina di città. Data la grave situazione epidemica, la provincia di Hunan – a sud del Paese – ha annunciato la sospensione di tutte le attività didattiche e dei programmi di formazione, chiedendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Tamponi di massa per milioni di persone, nuove restrizioni sugli spostamenti echela riapertura. Larivive ladida2021 con 98 casi di Covid-19 registrati domenica 1 agosto e lache è stata riscontrata finora in una ventina di. Data la grave situazione epidemica, la provincia di Hunan – a sud del Paese – ha annunciato la sospensione di tutte le attività didattiche e dei programmi di formazione, chiedendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina peggiore Nanchino, milioni di tamponi per combattere il focolaio di Covid peggiore dai tempi di Wuhan ...di pochi giorni si è già diffuso in almeno 18 provincie e 27 città (inclusa la capitale Pechino) e che i media di Stato hanno già definito "il peggiore dai tempi di Wuhan". Da più di sei mesi la Cina ...

Covid oggi Cina, 98 contagi: bollettino 2 agosto I casi 'importati' sono 43 Pechino, 2 ago. - La Cina, che fa i conti con la peggiore emergenza dichiarata da mesi legata al Covid - 19, ha segnalato 98 nuovi contagi confermati di coronavirus. Il bollettino di domenica della Commissione sanitaria ...

In Cina la peggiore ondata di contagi da inizio anno: Pechino rinvia l’apertura delle scuole Il Fatto Quotidiano la variante Delta che ha raggiunto ormai una ventina di città spingendo le autorità ad assumere nuove misure Test anti-covid di massa per milioni di persone in diverse città della Cina mentre entrano in vigore nuove restrizioni sugli spostamenti, nel tentativo di arginare una nuova impennata di contagi in Ci ...

UBS mette in guardia sul rischio di perdite nell’azionario cinese Gli investitori in cerca di occasioni nel mercato cinese dovrebbero stare attenti, perché le azioni potrebbero subire ulteriori perdite. A sostenerlo è una recente dichiarazione di Kelvin Tay, di UBS ...

