Atletica, Roberta Bruni: “Non ho trovato i ritmi giusti della rincorsa, grande delusione” (Di lunedì 2 agosto 2021) Niente corsa alle medaglie per Roberta Bruni nel salto con l’asta femminile, che esce con tre errori alla quota di 4.40. L’azzurra supera agevolmente al primo tentativo i 4.25, ma poi si blocca e non riesce a superare lo scoglio successivo, vedendo così le chance di medaglie sfumare troppo presto in una gara influenzata, però, dalla pioggia. “Di motivazioni per questo risultato ce ne sono tante e neanche una. Non voglio dire giornata no, perché non c’è una giornata no a un’Olimpiade. Forse non è andata bene la rincorsa, ma non so. Volevo onorare la maglia azzurra e non ce l’ho fatta” le sue dichiarazioni ai microfoni Rai dopo la sua ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Niente corsa alle medaglie pernel salto con l’asta femminile, che esce con tre errori alla quota di 4.40. L’azzurra supera agevolmente al primo tentativo i 4.25, ma poi si blocca e non riesce a superare lo scoglio successivo, vedendo così le chance di medaglie sfumare troppo presto in una gara influenzata, però, dalla pioggia. “Di motivazioni per questo risultato ce ne sono tante e neanche una. Non voglio dire giornata no, perché non c’è una giornata no a un’Olimpiade. Forse non è andata bene la, ma non so. Volevo onorare la maglia azzurra e non ce l’ho fatta” le sue dichiarazioni ai microfoni Rai dopo la sua ...

