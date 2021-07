I 60 anni del progetto Vostok: quando l'Urss voleva vincere il Motomondiale (Di venerdì 30 luglio 2021) Sessant'anni fa, il 30 luglio 1961, in Germania Est al Sachsenring si disputava il primo Gran Premio iridato in un Paese del blocco comunista e per la prima volta nel Motomondiale si vedeva in pista ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Sessant'fa, il 30 luglio 1961, in Germania Est al Sachsenring si disputava il primo Gran Premio iridato in un Paese del blocco comunista e per la prima volta nelsi vedeva in pista ...

matteosalvinimi : Grazie ai consiglieri Lega in Toscana, che sono riusciti a impedire l'approvazione del disegno di legge Pd per dare… - repubblica : Scuola, la Finlandia innalza l'obbligo scolastico a 18 anni: 'L'istruzione di base non basta più nel mondo del lavo… - amnestyitalia : Oggi #28luglio del 1951 veniva approvata la Convenzione sullo status del rifugiato. A 70 anni di distanza, la strad… - MartinaPassaggi : RT @lucesilverhawk: Settembre 2020 - Luglio 2021 nella prima foto ero ricoverata per fare i pasti assistiti a causa dell’anoressia nervosa… - LB19712 : RT @Giulio_Firenze: Onda di propagazione del sisma M8.2 in Alaska (il più forte degli ultimi 50 anni per la nazione) @mondoterremoti -

Ultime Notizie dalla rete : anni del Lazio, variante Delta, allarme contagi: 'Tracciamenti in tilt', saltano le catene dei contatti per l'omertà ... ha censito ieri come la temuta mutazione del Covid sia arrivata ad una circolazione dell'80,9% e ...a contagiarsi maggiormente sono i ragazzi con un'età media che si è drasticamente abbassata a 24 anni.

TIM: crescono i ricavi semestrali La strategia commerciale implementata da TIM negli ultimi due anni sta dunque consentendo, a partire già dal quarto trimestre 2020, la stabilizzazione dei ricavi nel segmento del fisso e una maggiore ...

ANSA/ Otto anni senza Abuna Paolo, simbolo del dramma siriano - Mondo ANSA Nuova Europa Hong Kong, manifestante pro-democrazia condannato a 9 anni di carcere Si tratta del primo caso di applicazione della nuova legge Tong è stato condannato per incitamento alla secessione e al terrorismo per aver travolto un gruppo di agenti di polizia con la propria moto ...

J-Ax torna a parlare di Eric Clapton: "Fa sembrare Matteo Salvini Nelson Mandela" 30 lug 2021 - L'ex Articolo 31 su Instagram racconta un paio di episodi parecchio disdicevoli del passato di Slowhand ...

