“Albano Carrisi malato grave”. Prima la voce, poi il caos sui media: “Perché state dicendo questo?” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle ultime ore l’Italia e i tanti fan provenienti dall’estero hanno trasalito per via di una notizia destabilizzante. Quella che vedeva Albano Carrisi in preda ad un’ischemia. Le stesse voci descrivevano il cantante di Cellino San Marco in gravissime condizioni e con addirittura poche possibilità di ripresa. Roberto Alessi ha deciso d’intervenire sulla spaventosa faccenda. Ultimamente il direttore di Novella 2000, nonché opinionista di Barbara D’Urso, Roberto Alessi si è trovato a dover chiarire più di una voce di questo genere. Proprio in questi giorni aveva smentito le velenose chiacchiere che dipingevano Raffaella ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle ultime ore l’Italia e i tanti fan provenienti dall’estero hanno trasalito per via di una notizia destabilizzante. Quella che vedevain preda ad un’ischemia. Le stesse voci descrivevano il cantante di Cellino San Marco in gravissime condizioni e con addirittura poche possibilità di ripresa. Roberto Alessi ha deciso d’intervenire sulla spaventosa faccenda. Ultimamente il direttore di Novella 2000, nonché opinionista di Barbara D’Urso, Roberto Alessi si è trovato a dover chiarire più di unadigenere. Proprio in questi giorni aveva smentito le velenose chiacchiere che dipingevano Raffaella ...

Advertising

AmicoMisterioso : @PicodaMirandola I ricoveri di Paolo Bonolis e Albano Carrisi risalgono a diversi anni fa. Attenzione a non divulga… - infoitcultura : Albano Carrisi alla fine non ce l’ha fatta: Non lo vedrete più lì - Piero42395724 : RT @MASSolid1: Paolo Bonolis Raffaella Carrà Milva Franco Battiato Carla Fracci Albano Carrisi #NessunaCorrelazione - PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi, il dispiacere che diventa una doccia gelata - no3n2a : RT @MASSolid1: Paolo Bonolis Raffaella Carrà Milva Franco Battiato Carla Fracci Albano Carrisi #NessunaCorrelazione -