Quanti voti ha preso davvero la candidata M5s. Sganga, il tracollo della "nuova Appendino". Tutto chiaro: ecco perché tacevano (Di domenica 25 luglio 2021) Le votazioni dei 5Stelle - sulla nuova piattaforma SkyVote – per scegliere la candidata sindaca di Torino sono state un vero e proprio flop. La scelta, alla fine, è ricaduta sulla 35enne esponente dell'ala movimentista Valentina Sganga. Al termine della consultazione, però, i vertici grillini si sarebbero ben guardati dal pubblicare i risultati, limitandosi a divulgare le percentuali raggiunte dai due aspiranti candidati. L'altro concorrente era il “contiano” Andrea Russi. I numeri, però, sono venuti fuori in un secondo momento grazie all'atto con cui il notaio romano Alfonso Colucci ha certificato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Le votazioni dei 5Stelle - sullapiattaforma SkyVote – per scegliere lasindaca di Torino sono state un vero e proprio flop. La scelta, alla fine, è ricaduta sulla 35enne esponente dell'ala movimentista Valentina. Al termineconsultazione, però, i vertici grillini si sarebbero ben guardati dal pubblicare i risultati, limitandosi a divulgare le percentuali raggiunte dai due aspiranti candidati. L'altro concorrente era il “contiano” Andrea Russi. I numeri, però, sono venuti fuori in un secondo momento grazie all'atto con cui il notaio romano Alfonso Colucci ha certificato la ...

Advertising

G_A_V_76 : RT @Libero_official: Valentina #Sganga è stata scelta come candidata sindaca del #M5s a Torino, ma 2 iscritti su 3 non hanno votato sulla p… - italialcentro : RT @Libero_official: Valentina #Sganga è stata scelta come candidata sindaca del #M5s a Torino, ma 2 iscritti su 3 non hanno votato sulla p… - Libero_official : Valentina #Sganga è stata scelta come candidata sindaca del #M5s a Torino, ma 2 iscritti su 3 non hanno votato sull… - salvatori_luigi : RT @anarcoluigista: Ma Salvimeloni che si contendono i voti dei novax, hanno fatto i conti di quanti ne perderanno dei SIvax? - Nanoalto : RT @anarcoluigista: Ma Salvimeloni che si contendono i voti dei novax, hanno fatto i conti di quanti ne perderanno dei SIvax? -