Solskjaer | “L’Old Trafford sarà il trampolino per Sancho Sarà il futuro del club”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 luglio 2021) Sul sito ufficiale del Manchester United, ha commentato l’acquisto di Jadon, il tecnico dei Red Devils, Ole-Gunner. Queste le parole del danese: “Jadon incarna il tipo di giocatore che voglio inserire in squadra. E’ un attaccante nella migliore tradizione del Manchester United. Farà parte integrante della mia squadra per gli anni a venire e non vediamo l’ora di vederlo giocare e sbocciare le sue qualità. I suoi record di gol e assist parlano da soli e porterà anche un ritmo straordinario, estro e creatività alla squadra.il...