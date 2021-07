Paolo Borsellino film: cast completo e attori della miniserie di Canale 5 in onda il 22 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Paolo Borsellino ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 19 luglio 2021)...

Advertising

poliziadistato : #19luglio 1992 #pernondimenticare l'attentato di #viadamelio a Palermo, l'uccisione e il sacrificio di Paolo… - fanpage : Una ferita che sanguina da 29 anni: #19luglio 1992, nella strage di #ViaDamelio perse la vita il giudice Paolo Bors… - caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanue… - dukana2 : RT @dukana2: Ciao Paolo #Borsellino …ciao Emanuela #Loi…Claudio #Traina…Vincenzo #LiMuli…Agostino #Catalano…Walter Eddie #Cosina…voi NON MO… - DarkLadyMouse : RT @caritas_milano: 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanuela L… -