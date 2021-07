«Vedrete, il Movimento digerirà il ddl Cartabia. Draghi avanti fino al 2023» (Di lunedì 12 luglio 2021) Parla Massimo Cacciari: «Il sistema giudiziario italiano è molto malato, può guarire solo se si sgancia totalmente la politica dalla magistratura. Ma in questo senso penso che anche i referendum serviranno a poco» Secondo Massimo Cacciari il Movimento 5 Stelle «si mangerà il ddl penale come ha fatto con tanti altri bocconi amari» e «l’unica possibilità per far guarire la giustizia è sganciare totalmente la politica dalla magistratura». Professor Cacciari, crede che lo strappo sulla giustizia possa mettere a rischio la tenuta del governo? Non credo. Il governo non rischia niente perché i partiti si stanno esercitando su delle cose che non toccano minimamente ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021) Parla Massimo Cacciari: «Il sistema giudiziario italiano è molto malato, può guarire solo se si sgancia totalmente la politica dalla magistratura. Ma in questo senso penso che anche i referendum serviranno a poco» Secondo Massimo Cacciari il5 Stelle «si mangerà il ddl penale come ha fatto con tanti altri bocconi amari» e «l’unica possibilità per far guarire la giustizia è sganciare totalmente la politica dalla magistratura». Professor Cacciari, crede che lo strappo sulla giustizia possa mettere a rischio la tenuta del governo? Non credo. Il governo non rischia niente perché i partiti si stanno esercitando su delle cose che non toccano minimamente ...

Advertising

brumas00 : @laura_ceruti Fate pressione sul ministro “si fa per dire” #Speranza affinché si decidano concreti “vantaggi” per i… - PietroCislaghi : RT @Mendel_64: Ci sono molti ex 5 stelle che erano della lega e si erano infiltrati nel movimento e adesso sono usciti allo scoperto, come… - giocammello : RT @Mendel_64: Ci sono molti ex 5 stelle che erano della lega e si erano infiltrati nel movimento e adesso sono usciti allo scoperto, come… - _marlene1265 : RT @Mendel_64: Ci sono molti ex 5 stelle che erano della lega e si erano infiltrati nel movimento e adesso sono usciti allo scoperto, come… - Mendel_64 : Ci sono molti ex 5 stelle che erano della lega e si erano infiltrati nel movimento e adesso sono usciti allo scoper… -