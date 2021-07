Migranti, 572 a bordo della Ocean Viking che chiede all'Europa un porto sicuro (Di martedì 6 luglio 2021) La nave in acque internazionali a sud della Sicilia, ha chiesto un porto italiano dove poterli sbarcare anche per le precarie condizioni dei Migranti, 183 dei quali minorenni. Bruxelles spiega che ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 luglio 2021) La nave in acque internazionali a sudSicilia, ha chiesto unitaliano dove poterli sbarcare anche per le precarie condizioni dei, 183 dei quali minorenni. Bruxelles spiega che ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti 572 Migranti, 572 a bordo della Ocean Viking che chiede all'Europa un porto sicuro La nave in acque internazionali a sud della Sicilia, ha chiesto un porto italiano dove poterli sbarcare anche per le precarie condizioni dei migranti, 183 dei quali minorenni. Bruxelles spiega che però l'Esecutivo non ha la competenza per indicare i luoghi di ...

L'appello d Ocean Viking alla Ue: 'Abbiamo 572 migranti, fateci sbarcare in un luogo sicuro' ... la Ocean Viking, la nave di soccorso noleggiata dall'organizzazione civile marittima e umanitaria Sos Mediterranee, si sta prendendo cura di 572 migranti sopravvissuti, tra cui 183 minori, che hanno ...

"L'esercito" di migranti in arrivo. L'Ue: "Sbarchi non nostra competenza" ilGiornale.it Migranti:Procaccini (Fdi), Mattarella chieda sostegno Macron (ANSA) - STRASBURGO, 06 LUG - "Il presidente Mattarella chieda subito al presidente Macron di prendersi i migranti illegali trasportati dalla nave francese Sos Mediterranee, ferma a sud della Sicilia ...

Migranti. Meloni: “Non siamo servi, Ocean Viking francese vada a Marsiglia” Facebook Shares “La nave della Ong francese con quasi 600 immigrati illegali a bordo vada a Marsiglia. L’Italia non è il campo profughi d’Europa e non è una colonia francese o tedesca. È questo il pr ...

