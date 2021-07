Cannes 2021, Bella Hadid torna a sfilare in abito da sera fuori dalle passerelle ed è poesia (Di martedì 6 luglio 2021) Ospite ricorrente del festival, Bella Hadid non poteva mancare alla serata inaugurale di Cannes 2021, che ha illuminato con il suo fascino, qui in versione diva Anni 50 e un po' dark lady. Calcare un tappeto rosso deve essere mancato anche alla super modella, reduce dalle ultime sfilate di giugno, che, tanto nei primi piani quanto negli scatti a figura intera, lascia trasparire un sincero entusiasmo anche dietro le consuete pose e i bacetti a fotografi (e tramite loro ai fan) di ordinanza "Annette" & Opening Ceremony Red Carpet - The 74th Annual Cannes Film ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 luglio 2021) Ospite ricorrente del festival,non poteva mancare allata inaugurale di, che ha illuminato con il suo fascino, qui in versione diva Anni 50 e un po' dark lady. Calcare un tappeto rosso deve essere mancato anche alla super modella, reduceultime sfilate di giugno, che, tanto nei primi piani quanto negli scatti a figura intera, lascia trasparire un sincero entusiasmo anche dietro le consuete pose e i bacetti a fotografi (e tramite loro ai fan) di ordinanza "Annette" & Opening Ceremony Red Carpet - The 74th AnnualFilm ...

SkyTG24 : Cannes, conferenza esplosiva di Spike Lee: 'Putin e Bolsonaro? Due gangster' - RaiCultura : Torna il @Festival_Cannes con la sua 74esima edizione, dal 6 al 17 luglio 2021, e torna in concorso anche Nanni… - ilpost : È tornato il Festival di Cannes - GQitalia : Il cinema torna protagonista in Costa Azzurra dopo due anni ed è subito glamour (come vuole la tradizione)… - fisco24_info : Cannes torna magica, 'è l'inizio di una nuova era': Almodovar premia Foster 'grata al cinema'. Spike Lee domina -