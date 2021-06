Un Cristo LGBT con i tacchi a spillo (Di lunedì 28 giugno 2021) Ieri in piazza con il Pride a Roma c’era Gesù Cristo. In tacchi a spillo e tunica arcobaleno. Con tanto di corona di spine, stimmate colorate, lenzuolo e mascherina arcobaleno sono andati in scena un ennesimo affronto alla Chiesa e la dimostrazione dell’intolleranza firmata LGBT. Il “Cristo LGBT” che accompagnava lo striscione «orgoglio e ostentazione» apriva il pride LGBT di Roma. Questo bello spettacolo giganteggiava in testa al corteo che ha sfilato per le strade della capitale. Con lui anche un “papa Francesco” mascherato con la scritta «sì al Ddl Zan». Già, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Ieri in piazza con il Pride a Roma c’era Gesù. Ine tunica arcobaleno. Con tanto di corona di spine, stimmate colorate, lenzuolo e mascherina arcobaleno sono andati in scena un ennesimo affronto alla Chiesa e la dimostrazione dell’intolleranza firmata. Il “” che accompagnava lo striscione «orgoglio e ostentazione» apriva il pridedi Roma. Questo bello spettacolo giganteggiava in testa al corteo che ha sfilato per le strade della capitale. Con lui anche un “papa Francesco” mascherato con la scritta «sì al Ddl Zan». Già, ...

