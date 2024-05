Jasmine Trinca | Ho subito molestie molte volte Non si tratta di mele marce - ma di un sistema di potere

(Di martedì 14 maggio 2024) A Cannes presenta la sua serie piena di «furore» e libertà femminile., l’attrice più impegnata del nostro cinema, racconta che i molestatori non sono «», ma che c’entra un «culturale». Di cui anche lei è stata vittima

In Supersex , appena arrivata su Netflix, interpretano rispettivamente Rocco da giovane, Lucia e Tommaso, il fratellastro di Rocco: Saul Nanni , Jasmine Trinca e Adriano Giannini ci hanno parlato delle sfide che hanno affrontato nella serie, dei ...

L’arte della gioia di Valeria Golino debutterà in anteprima al Festival di Cannes 2024 (14-25 maggio). La notizia era nell’aria da giorni, oggi l’entourage del festival ha sciolto la riserva. La serie, liberamente adattata dall’omonimo romanzo ...

Al via il Festival di Cannes con il rischio scandalo #MeeToo - Al via il Festival di Cannes con il rischio scandalo #MeeToo - La rivista «Mediapart» minaccia di divulgare una lista di 10 celebri personaggi tra attori, registi e produttori, accusati di molestie ...

Festival di Cannes al via: il cinema italiano crea lavoro - Festival di Cannes al via: il cinema italiano crea lavoro - Parte oggi la kermesse francese. Sulla Croisette anche Anica, che compie 80 anni. L’intervista al presidente Rutelli ...

L'Arte della Gioia, la serie di Valeria Golino a Cannes - L'Arte della Gioia, la serie di Valeria Golino a Cannes - È in arrivo la serie con jasmine trinca e Valeria Bruni Tedeschi che racconta la drammatica e avventurosa vita di Modesta, nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terr ...