L’Austria verso le elezioni europee 2024 - tra scandali politici e la storica neutralità in bilico

Per le elezioni europee è ormai partito il conto alla rovescia e gli Ultimi sondaggi politici elettorali presentano un quadro piuttosto netto. Non ci sono molte variazioni rispetto alle elezioni politiche del 2022, anche se sono cambiati parecchio ...

Caserta. Il Gruppo Territoriale 5Stelle Caserta, per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi, presso la sede in via San Carlo n. 22, ha organizzato un Incontro per giovedì 16 maggio, ore 16.00. Relatori saranno il prof. Pasquale Tridico, ...