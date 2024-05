Farmaceutica | IAI Academy - 16 giovani talenti su patologie infiammatorie e autoimmuni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 14 maggio 2024) Indagine Emg Different, 55% universitari interessato a biotech ma 51% non ne conosce profili professionali Hanno in media 26 anni i 16selezionati mediante il progetto dell'IAI (Inflammation and Auto Immune disease)di Incyte, azienda bioglobale. La task force di- spiega una nota - andrà a consolidare la