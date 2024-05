Tre uomini sono stati accusati per spionaggio a favore dell’intelligence di Hong Kong in Regno Unito ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Si tratta di Chi Leung Wai, 38 anni, Matthew Trickett, 37 anni, e Chung Biu Yuen, 63 anni. Sono ...

Ghost Shark e Manta Ray, ecco i droni del futuro per la guerra sottomarina - Ghost Shark e Manta Ray, ecco i droni del futuro per la guerra sottomarina - Ghost Shark e Manta Ray sono infatti i nomi di prototipi di veicoli sottomarini senza equipaggio – UUV o droni – introdotti di recente rispettivamente da Australia e Stati Uniti. Gli esperti affermano ...

Regno Unito, perché ogni tre settimane un medico di famiglia si suicida - regno unito, perché ogni tre settimane un medico di famiglia si suicida - Alcuni hanno a che fare con il doppio dei pazienti rispetto a prima, perché la popolazione è aumentata ed è diminuito il numero di medici di base. Molti lavorano 12 o 14 ore al giorno ...

GTWC Europe, week-end in Romagna a Misano per la Sprint Cup - GTWC Europe, week-end in Romagna a Misano per la Sprint Cup - Parallelamente al GP dell'Emilia Romagna in quel di Imola vi sarà da divertirsi anche a Misano Adriatico con il secondo appuntamento del Fanatec GT World ...