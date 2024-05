Capolavoro dello studente - cos' è e cosa c' entra con la maturità

Cos'è il Capolavoro dello studente e cosa c'entra con la maturità - Cos'è il capolavoro dello studente e cosa c'entra con la maturità - È un progetto che rappresenta il lavoro svolto a scuola nell'ultimo triennio e va caricato sulla piattaforma del ministero. Potrebbe diventare oggetto di colloquio orale ...

Maturità 2024, pubblicati i nomi dei presidenti di commissione: l’elenco regione per regione - Maturità 2024, pubblicati i nomi dei presidenti di commissione: l’elenco regione per regione - Novità per i maturandi: sono in corso di pubblicazione gli elenchi con i nomi dei presidenti di commissione della Maturità 2024, che prenderà il via mercoledì 19 giugno con la prima prova scritta d’it ...

Cos’è il Capolavoro alla Maturità 2024, esempi per realizzarlo e entro quando caricarlo nell’E-Portfolio - Cos’è il capolavoro alla Maturità 2024, esempi per realizzarlo e entro quando caricarlo nell’E-Portfolio - Cosa è il capolavoro dello studente e perché è obbligatorio per la Maturità 2024: servizio digitale sperimentale attraverso cui i maturandi possono caricare, in forma di bozza, un’opera che ritengono ...