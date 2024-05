Il nuovo anello di Fedez | il significato del gioiello in oro e diamanti

"A noi non è arrivata nessuna diffida . Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono ...

La Ferrari ha depositato i brevetti per un'auto sportiva ibrida dotata anche di un innovativo motore a idrogeno a sei cilindri in linea rovesciato: il progetto fa già discutere.Continua a leggere

La frequentazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sembra consolidarsi sempre di più. Dopo le prime indiscrezioni e le foto pubblicate su Chi che hanno confermato la loro relazione, i due sono stati avvistati insieme a Ostia per un pranzo in ...

Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, quali scritti di Tolkien bisogna leggere - Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, quali scritti di Tolkien bisogna leggere - Ecco tutto quello che dovete sapere per prepararvi al meglio al nuovo film della saga, Il signore degli anelli: La Caccia a Gollum.

Arriveranno nuovi giochi sul Signore degli Anelli e forse non saranno terribili come Gollum - Arriveranno nuovi giochi sul Signore degli Anelli e forse non saranno terribili come Gollum - Lee Guinchard di Embracer dettaglia la sua visione per il futuro dei videogiochi de Il Signore degli Anelli, lavorando su progetti di qualità.

Quando arriva il primo teaser trailer della seconda stagione de Gli anelli del potere - Quando arriva il primo teaser trailer della seconda stagione de Gli anelli del potere - I nuovi episodi della serie tratta da Il Signore degli anelli sono in arrivo nel 2024, ma la data non è stata ancora annunciata ...