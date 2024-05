Inzaghi | Riavvicinato a Piacenza da quando sono all’Inter Orgoglioso!

(Di martedì 14 maggio 2024) La città dipremia Simoneper la meravigliosa stagione con la sua Inter del ventesimo scudetto. L’allenatore piacentino parla dei suoi ricordi legati alla città natale.– Simoneringrazia col cuore per il premio ricevuto dalla sua città: «Ricevere un premio nella mia città, dovenato e cresciuto è motivo di grande orgoglio. Ringrazio la Sindaca, tutta. È un premio che mi inorgoglisce tanto. Devo essere sincero, in questi tre annimi, soprattutto a papà e mamma.tornato molto più spesso a vedere anche i miei amici di infanzia. È una cosa che mi fa piacere e che mi ha aiutato anche molto». IMPEGNO – Simone ...

