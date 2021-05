Piano assunzioni dimentica i precari storici con 10, 15 anni di insegnamento della seconda fascia GPS. Lettera (Di domenica 23 maggio 2021) inviata da Christian Brogi - On. Ministro Bianchi, quando ho visto comparire lei in sostituzione di una Ministra che pareva impermeabile e sorda a qualsiasi richiesta arrivasse dal mondo della scuola, si era acceso in me, come in molti altri precari storici, un barlume di speranza. Ero contento che una persona con reale conoscenza della scuola, esperienza, e saggezza, ma soprattutto ascolto, si trovasse al timone di uno dei piu' importanti baluardi della società umana: l'istruzione e la cultura, l'apprendere e il conoscere, per migliorare la qualità della vita, la moralità, e perfino della stessa evoluzione sociale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 23 maggio 2021) inviata da Christian Brogi - On. Ministro Bianchi, quando ho visto comparire lei in sostituzione di una Ministra che pareva impermeabile e sorda a qualsiasi richiesta arrivasse dal mondoscuola, si era acceso in me, come in molti altri, un barlume di speranza. Ero contento che una persona con reale conoscenzascuola, esperienza, e saggezza, ma soprattutto ascolto, si trovasse al timone di uno dei piu' importanti baluardisocietà umana: l'istruzione e la cultura, l'apprendere e il conoscere, per migliorare la qualitàvita, la moralità, e perfinostessa evoluzione sociale. L'articolo .

