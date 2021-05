LIVE – Basket Napoli-Pistoia 92-78, gara-1 Playoff Serie A2 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 23 maggio 2021) Basket Napoli e Pistoia scendono sul parquet del PalaBarbuto in occasione di gara-1 dei quarti di finale del tabellone oro dei Playoff di Serie A2 2020/2021. Si tratta della terza sfida in stagione tra le due formazioni. La Gevi infatti ha battuto la Giorgio Tesi Group nelle due gare giocate nel girone Rosso. Gli azzurri si imposero al PalaBarbuto per 79-64, Marini top-scorer con 19 punti, e vinsero al PalaCarrara per 65-51 con le doppie-doppie di Parks,18 e 11 rimbalzi, e Lombardi, 11 punti ed 11 rimbalzi. Domenica 23 maggio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. COME SEGUIRE Basket Napoli-Pistoia IN DIRETTA Playoff E PLAYOUT ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021)scendono sul parquet del PalaBarbuto in occasione di-1 dei quarti di finale del tabellone oro deidiA2. Si tratta della terza sfida in stagione tra le due formazioni. La Gevi infatti ha battuto la Giorgio Tesi Group nelle due gare giocate nel girone Rosso. Gli azzurri si imposero al PalaBarbuto per 79-64, Marini top-scorer con 19 punti, e vinsero al PalaCarrara per 65-51 con le doppie-doppie di Parks,18 e 11 rimbalzi, e Lombardi, 11 punti ed 11 rimbalzi. Domenica 23 maggio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. COME SEGUIREINE PLAYOUT ...

