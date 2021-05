Hayley Hasselhoff | cover girl curvy su un Playboy europeo | «Non c’è niente di sbagliato nell’essere te stessa»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 23 maggio 2021) Gli editori di «Playboy» hanno visto giusto nella scelta di mettere in copertina la sexy 28enne Hayley Hasselhoff. La modella (e attrice) americana è la figlia di David Hasselhoff, ossia l’ex bagnino Mitch Buchannon della serie tv «Baywatch», maxi cult anni Novanta. Biondissima, sensualissima, con fisico burroso da pin-up di altri tempi, Hayley Hasselhoff vanta il record di prima top plus-size in copertina del magazine fondato negli anni Cinquanta da Hugh Hefner. Non solo Hayley Hasselhoff è sensazionalmente bella, ma è anche e soprattutto una donna impegnata a promuovere un’immagine femminile autentica, battendosi sin da quando è giovanissima contro i diktat estetici imposti dai media e dai social. Ecco perché ci ha reso immensamente felici riuscire a intercettarla per questa intervista esclusiva. Vi presentiamo Hayley Hasselhoff.