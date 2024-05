Campi Flegrei - altre scosse di terremoto | Napol - notte di paura Timori anche nella zona del Vesuvio

(Di martedì 21 maggio 2024) All’una meno cinque un sisma di magnitudo 2,8. Ma ce n’era statouno di magnitudo 3,6 a tarda sera, oltre a qualcge scossa più lieve successiva a quella di magnitudo 4,4 chedeiè stata la più forte degli ultimi quaranta anni.i e tutto il territorio hanno vissuto unadicome ad esempio documenta la foto diffusa da Gian Matteo con un tweet: “A tutti quelli che inneggiano il, che godono di quello che sta succedendo ai. Spero vivamente che nessuno di voi capisca cosa vuol dire passare notti così.” Già: perché in una situazione che fabisognafare i conti con il razzismo di gentaglia ignobile. L'articolo ...

AGI - Uno sciame sismico nei Campi Flegrei , con scosse che si susseguono da questa mattina, allarma il Napoletano. Quattro scosse in particolare questa sera hanno portato anche gente in strada. Una, poco dopo le 20.10, a una magnitudo stimata ...

Ai Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico, non ancora concluso, che ha fatto registrare oltre 20 terremoti nell'arco di tre ore circa. I terremoti più intensi sono stati quelli di magnitudo 4,4 delle 20.10, quello di magnitudo 3,9 delle 21.46 e ...

Napoli, 21 maggio 2024 – E’ stata di magnitudo 3.5 la prima scossa di Terremoto significativa avvertita stasera a Napoli alle 19.51 – con epicentro nella zona dei Campi Flegrei – e che ha dato il via a uno sciame di terremoti.Una successiva scossa ...

La terra trema a Pozzuoli - La terra trema a Pozzuoli - Le terra trema ancora ai campi Flegrei. Cinque forti scosse di terremoto, avvertite nettamente anche nella città di Napoli. Lo sciame sismico è stato caratterizzato anche dall'evento di maggiore ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - 20:43: campi Flegrei: scosse avvertite a Napoli, la seconda di magnitudo 4.4 20:18: Ue: Usa, no Italia a dichiarazione Lgbtqi+ Governi lavorino per diritti umani 20:02: Iran: Casa Bianca, non abbiamo ...

“Ai Campi Flegrei altri terremoti forti nella notte”/ Mauro Di Vito: “Bradisismo più veloce, ma gas regolari” - “Ai campi Flegrei altri terremoti forti nella notte”/ Mauro Di Vito: “Bradisismo più veloce, ma gas regolari” - Ai campi Flegrei, secondo Mauro di Vito, non ci sono segnali critici, con il bradisismo che fa il suo corso e continuerà a causare terremoti ...