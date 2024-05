Nella morsa delle baby gang - nuova aggressione a Spoleto | denunciati tre diciassettenni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Città ancora costretta a registrare un atto di bullismo tra adolescenti. E, anche in questo caso, come in quello avvenuto nel giorno di Pasqua, unaha aggredito un ragazzo più grande. I fatti sono recenti e i carabinieri hanno denunciato tre giovani. Le indagini sono scattate in seguito alla querela presentata da un 19enne aggredito in piazza: per lui lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. La vicenda ha visto quali responsabili della violenza tre ragazzi di 17 anni che, per futili motivi, in unapiazze della città hanno aggredito il 19enne. I tre sono stati individuati ealla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso. Un episodio analogo si era verificato il primo aprile, nel ...