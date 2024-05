Cristina D’Avena - cosa farà oggi Licia? La magia dei cartoni è davvero senza età

(Di martedì 21 maggio 2024) Viareggio, 21 maggio 2024 – Da “Il valzer del moscerino“ e “Occhi di gatto“ a “Doraemon“ e “Ti voglio bene Denver“,, regina delle sigle deidella nostra infanzia, è stata, ed è, la colonna sonora di intere generazioni. Che, proprio su quelle note, che hanno tracciato i passi della nostra gioventù, sarà protagonista, giovedì sera al Teatro Eden, della rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi, la Milanesiana., è la prima volta che incontra Viareggio nella sua vita? "Sì, è la prima volta. Viareggio mi piace tanto, ma la conosco poco. Alla Milanesiana, invece, ho già partecipato lo scorso anno". Emozionata? "Lo sono sempre. Quando inizio un concerto, uno spettacolo o faccio tv, mi emoziono tantissimo. È unache non mi abbandona mai, anzi, in alcuni momenti aumenta. ...

