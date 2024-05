Firenze - terrore in Santo Spirito | accoltellato a 19 anni da una baby gang Assalito senza motivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – È stato pestato a sangue e colpito con un coltello da alcuni fendenti in piazza, sotto gli occhi di decine e decine di persone che sono rimaste a guardare. Nessuno è intervenuto, se non un amico e subito dopo tre steward. È successo nella notte tra sabato e domenica, all’una e dieci. L’episodio è stato denunciato alla polizia, che sta indagando per risalire ai colpevoli, tutti membri di una. Le vittime sono un ragazzo di 19, che è stato poi trasportato al pronto soccorso di Torregalli e dimesso con 10 giorni di prognosi per sei ferite da arma da taglio all’altezza della coscia, e il suo amico di 18che ha riportato un livido sul labbro, ma per il quale non sono state necessarie le cure mediche. Tutto è ...