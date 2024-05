Addio a Karl-Heinz Schnellinger - si è spento a 85 anni Il ricordo va a quella Italia-Germania

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024), il grande giocatore della Roma, Milan e della Nazionale tedesca degli’60 e ’70, si èall’età di 85all’ospedale San Raffaele di Milano. Era malato da tempo, e la sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del calcio, dove è ricordato come uno dei difensori più forti della sua generazione. Pensi ae ti viene in mente sicuramente il grande Milan di fine’60, ma più ancora una partita indimenticabile di quelle che hanno fatto la storia del calcio:(allora Ovest) 4-3, semifinale dei Mondiali di Messico ’70. Separtita divenne indimenticabile soprattutto per i suoi tempi supplementari, lo dobbiamo anche noi ...