Covid Fvg, oggi 33 contagi: dati e news 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 33 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 maggio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.250 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,28%. Sono inoltre 1.185 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,33%). I ricoveri nelle terapie intensive sono stabili e pari a 16 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 72. I decessi complessivamente ammontano a 3.768, con la seguente suddivisione territoriale: 806 a Trieste, 1.999 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.389, i clinicamente guariti 5.624, mentre quelli in isolamento oggi ...

