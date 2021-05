Iran: capo magistratura si candida alle presidenziali (Di sabato 15 maggio 2021) Il capo della magistratura Iraniana, il fondamentalista Ebrahim Raisi, ha annunciato oggi la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 18 giugno. Raisi, che nelle elezioni del 2017 era stato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Ildellaiana, il fondamentalista Ebrahim Raisi, ha annunciato oggi la suaturaelezionidel 18 giugno. Raisi, che nelle elezioni del 2017 era stato il ...

