Somnus | l’omaggio della Marvel al Pride Month

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ormai da molti anni in Giugno i cieli, ma soprattutto le strade, si riempiono di arcobaleni in occasione del, periodo durante il quale, come ormai si sa, si celebra l’orgogliocomunità LGBTQ+ e, il nuovo personaggio queer creato, si appresta ad aggiungersi uno dei colori che li compongono.non è il primo (e speriamo non sia l’ultimo) dei personaggi di casain rappresentanza dei valori e dei componenticomunità LGBTQ+ (di recente LGBTQIA+), infatti, ad esempio, è di poche settimane fa (Marzo 2021) la notizia dell’uscita, proprio a Giugno di quest’anno,serie cartacea The United States Of Captain America, la quale vedrà tra i protagonisti Aaron Fisher, il ...