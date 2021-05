Inneggiava ad Al Qaeda | arrestato l’Imam del carcere di Alessandria

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 13 maggio 2021) Imamad Aldurante le preghiere del venerdì esaltava attentati terroristici, responsabile di istigazione a delinquere, in relazione ai delitti di terrorismo, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il 13 maggio, il ROS ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in, emessa dal GIP del