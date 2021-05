Orlando, situazione crisi è grave, misure saranno mirate (Di domenica 2 maggio 2021) Sul fronte della crisi innescata dalla pandemia e del suo impatto sull'occupazione la situazione "è grave. E' grave perchè ci sono settori fortemente colpiti: penso al commercio, penso al turismo e lì ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) Sul fronte dellainnescata dalla pandemia e del suo impatto sull'occupazione la"è. E'perchè ci sono settori fortemente colpiti: penso al commercio, penso al turismo e lì ...

RaiNews : #coronavirus #lavoro: 'La situazione è grave' dice #Orlando, 'ci sono settori come il turismo e la ristorazione che… - fisco24_info : Orlando, situazione crisi è grave, misure saranno mirate: Anche su pressione fisco e costo lavoro per settori più c… - EnricoGiannell1 : RT @RaiNews: #coronavirus #lavoro: 'La situazione è grave' dice #Orlando, 'ci sono settori come il turismo e la ristorazione che sono stati… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #coronavirus #lavoro: 'La situazione è grave' dice #Orlando, 'ci sono settori come il turismo e la ristorazione che sono stati… - RaiNews : #coronavirus #lavoro: 'La situazione è grave' dice #Orlando, 'ci sono settori come il turismo e la ristorazione che… -