Terrorismo | scrittore Vuillard | “Francia non può rinnegare propria parola | è da irresponsabili”

"E' da irresponsabili dire di no alle estradizioni e poi 40 anni dopo dire sì, dopo aver applicato la 'dottrina Mitterand' per così tanto tempo. Sono dei fatti, quelli avvenuti durante gli anni di Piombo che ormai fanno parte del passato, della storia. Siamo oltre la prescrizione". Ad affermarlo all'Adnkronos è Eric Vuillard, scrittore e cineasta francese, che nel 2017 che ha vinto il prestigioso premio letterario Goncourt per il suo romanzo 'L'ordine del giorno', commentando la vicenda degli ex terroristi italiani degli anni di Piombo per cui è stata richiesta l'estradizione dalla Francia. Vuillard è tra i firmatari dell'appello degli intellettuali francesi al presidente della Repubblica Emmanuel Macron pubblicato ieri dal quotidiano francese 'Liberation', tra i quali figuravano tra gli altri anche ...

