La Puglia resta arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) La Puglia, nonostante un Rt inferiore a uno e indicatori in miglioramento, resta in zona arancione almeno un’altra settimana. E’ quanto deciso dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base del report settimanale della Cabina di regia. Ieri l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, si era detto ottimista sul passaggio in zona gialla, ma pesa la pressione sugli ospedali con un numero di ricoverati (1.855) ancora alto seppure in calo. Oggi su 13.296 test per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 1.344 casi positivi: 320 in provincia di Bari, 132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia Bat, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 30 aprile 2021) La, nonostante un Rt inferiore a uno e indicatori in miglioramento,in zonaalmeno un’altra settimana. E’ quanto deciso dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base del report settimanale della Cabina di regia. Ieri l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, si era detto ottimista sul passaggio in zona gialla, ma pesa la pressione sugli ospedali con un numero di ricoverati (1.855) ancora alto seppure in calo. Oggi su 13.296 test per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 1.344 casi positivi: 320 in provincia di Bari, 132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia Bat, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi ...

elenaricci1491 : La Puglia, nonostante un Rt inferiore a uno e indicatori in miglioramento, resta in zona arancione almeno un'altra… - TarantiniTime : La Puglia, nonostante un Rt inferiore a uno e indicatori in miglioramento, resta in zona arancione almeno un'altra… - afterglcvv : Non ci credo che la Puglia resta arancione un'altra settimana mi sono rotta i coglioni davvero - AnsaPuglia : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Puglia ancora in zona arancione. Indicatori in miglioramento, ma resta alta pressione su ospe… - lavocemanduria : Puglia resta in zona arancione: 'ancora troppi contagi' -