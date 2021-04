Covid, in India i morti «sono più del doppio di quelli ufficiali»: ecco perché la strage ci riguarda (molto) da vicino (Di martedì 27 aprile 2021) Per gli esperti, «i dati reali sui morti possono essere da 2 a 5 volte più alti» rispetto a quelli attuali. E quanto sta accadendo in India è come il battito di ali della farfalla Lorenz: ecco perché, dalla produzione dei vaccini alla variante (specie in Gran Bretagna) Leggi su corriere (Di martedì 27 aprile 2021) Per gli esperti, «i dati reali suiposessere da 2 a 5 volte più alti» rispetto aattuali. E quanto sta accadendo inè come il battito di ali della farfalla Lorenz:, dalla produzione dei vaccini alla variante (specie in Gran Bretagna)

Advertising

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - warispathan : Modi leads India into viral apocalypse - Internazionale : È la catastrofe che tutti temevano fin dall’inizio della pandemia: un’esplosione del numero dei casi con ospedali a… - SSaponelli : RT @GioChirilly: Sapete se in India, dove la sporcizia pullula dai tempi dei dinosauri, bruciavano i cadaveri con le fascine di legno anche… - LaTataBlu : RT @gr_grim: In #India muoiono 2,3 milioni di bambini l'anno per malattie prevenibili e curabili. Di questi, 330.000 muoiono di diarrea. La… -