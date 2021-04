All’Isola dei Famosi 2021 scoppia l’auricolare gate: è l’edizione degli abbandoni e della falsità (Di venerdì 23 aprile 2021) Siamo all’undicesima puntata e possiamo dire, senza ombra di dubbio, che questa è l’edizione degli abbandoni e delle falsità. All’Isola dei Famosi 2021 ieri sera è arrivato il momento di dire addio a Paul Gascoigne. Il campione ha resistito fino alla fine ma il problema alla spalla si è ingigantito e quindi ha annunciato il suo ritiro che, per alcuni, è arrivato proprio nel momento in cui stava un po’ diventando un personaggio scomodo per via delle polemiche e del suo linguaggio poco politicamente corretto. Gazza si aggiunge alla lunga lista degli abbandoni formata da Ferdinando, Braida, Elisa e Brando, lista che non è altrettanto lunga se si pensa agli eliminati effettivi che, dopo oltre un mese di gioco e una doppia puntata a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Siamo all’undicesima puntata e possiamo dire, senza ombra di dubbio, che questa èe delledeiieri sera è arrivato il momento di dire addio a Paul Gascoigne. Il campione ha resistito fino alla fine ma il problema alla spalla si è ingigantito e quindi ha annunciato il suo ritiro che, per alcuni, è arrivato proprio nel momento in cui stava un po’ diventando un personaggio scomodo per via delle polemiche e del suo linguaggio poco politicamente corretto. Gazza si aggiunge alla lunga listaformata da Ferdinando, Braida, Elisa e Brando, lista che non è altrettanto lunga se si pensa agli eliminati effettivi che, dopo oltre un mese di gioco e una doppia puntata a ...

Advertising

finoallafineJ7 : La televisione dovrebbe trasmettere dei valori positivi al publico.. come il rispetto e l’educazione.. Ma non in It… - giglionews : Interrogazione campagna vaccinale: le precisazioni della ASL La Asl Toscana sud est risponde all'interrogazione de… - zazoomblog : Claudia Ruggeri di Avanti un Altro avrebbe dovuto partecipare all’edizione (mai andata in onda) de L’Isola dei Famo… - infoitcultura : ROSARIA CANNAVO', CHI E'?/ 'All'Isola dei Famosi 2021 per arrivare in finale' - AndreaB77447718 : RT @ninetiesbish: che abbiamo fatto di male per meritarci loro due all’isola dei famosi? #isola -