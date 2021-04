Vezzali: «Vaccini per Euro2020? Prima di tutto pensiamo al Paese» (Di giovedì 15 aprile 2021) Valentina Vezzali parla del tema Vaccini nello sport per le grandi manifestazioni. Ecco le sue dichiarazioni su Euro2020 Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha parlato del tema Vaccini per le grandi manifestazioni sportive. Le sue parole a Il Messaggero. Vaccini TOKYIO2020 – «Sì ai Vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo. Nessun ‘furbetto’ né ‘saltafile’, ma la consapevolezza che si tratta di atleti che lavorano per anni per rappresentare l’Italia nella massima vetrina sportiva mondiale». Vaccini Euro2020 – «Verificheremo le eventuali esigenze ma anche i protocolli Uefa. Sono a disposizione dello sport, ma Prima di tutto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Valentinaparla del temanello sport per le grandi manifestazioni. Ecco le sue dichiarazioni suValentina, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha parlato del temaper le grandi manifestazioni sportive. Le sue parole a Il Messaggero.TOKYIO2020 – «Sì aiper gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo. Nessun ‘furbetto’ né ‘saltafile’, ma la consapevolezza che si tratta di atleti che lavorano per anni per rappresentare l’Italia nella massima vetrina sportiva mondiale».– «Verificheremo le eventuali esigenze ma anche i protocolli Uefa. Sono a disposizione dello sport, madi...

Advertising

Ilaria0823 : La Vezzali ha deciso che gli atleti sono autorizzati a sottrarre vaccini ai fragili e anziani. Eh perché loro gareg… - sportface2016 : #COVID19 #vaccini #Tokyo2020, Valentina #Vezzali rivela il piano per vaccinare gli atleti azzurri - RaiSport : #Malagò: 'Con #Vezzali per capire tempi e modi dei #vaccini' N.1 #Coni: 'Variante giapponese? Non sono preoccupat… - giornaleradiofm : Tokyo: Malagò 'con Vezzali per capire tempi e modi dei vaccini': (ANSA) - ROMA, 09 APR - 'La sottosegretaria Vezzal… -

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Vaccini Vezzali chiede il vaccino agli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo 'Sì ai vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo'. È la posizione di Valentina Vezzali, che la sottosegretaria con delega allo sport ha espresso in un'intervista a Il Messaggero. Governo, ...

Vaccino, Valentina Vezzali: 'Subito il farmaco ai nostri campioni. Non sono furbetti, onorano l'Italia' 'Sì ai vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo'. La strada, come sottolinea la sottosegretaria allo Sport, , è stata già tracciata e da tempo. Governo, Coni e Comitato paralimpico ...

Olimpiadi di Tokyo 2021, via al countdown con l’incognita rinuncia A meno di 100 giorni dal via dei Giochi olimpici, arriva la possibilità che il Giappone rinunci definitivamente a ospitare le gare, a causa dei contagi ...

La Vezzali verso i Giochi di Tokyo: "Né furbetti né saltafile: vaccini per gli atleti olimpici" "Sì ai vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo". È la posizione che la sottosegretaria con delega allo sport del Governo Draghi Valentina Vezzali ha espresso in un'intervista a Il ...

'Sì aiper gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo'. È la posizione di Valentina, che la sottosegretaria con delega allo sport ha espresso in un'intervista a Il Messaggero. Governo, ...'Sì aiper gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo'. La strada, come sottolinea la sottosegretaria allo Sport, , è stata già tracciata e da tempo. Governo, Coni e Comitato paralimpico ...A meno di 100 giorni dal via dei Giochi olimpici, arriva la possibilità che il Giappone rinunci definitivamente a ospitare le gare, a causa dei contagi ..."Sì ai vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo". È la posizione che la sottosegretaria con delega allo sport del Governo Draghi Valentina Vezzali ha espresso in un'intervista a Il ...