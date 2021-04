Bonus baby sitter, dalla domanda al pagamento: nuove istruzioni Inps (Di giovedì 15 aprile 2021) È attivo da qualche giorno il servizio online per fare domanda per il Bonus baby sitter. Il contributo previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 (dl Sostegni) arriva fino a 100 euro a settimana e può essere usato per pagare, tramite Libretto Famiglia o con anticipo diretto Inps, l’acquisto di servizi di baby sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni. Con una nuova circolare, la circolare numero 58 del 14 aprile 2021, l’Inps ha fornito indicazioni di dettaglio per permettere ai genitori che ne hanno diritto di usufruire del Bonus, come avviene il pagamento e con quali prestazioni è incompatibile. Bonus ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) È attivo da qualche giorno il servizio online per fareper il. Il contributo previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 (dl Sostegni) arriva fino a 100 euro a settimana e può essere usato per pagare, tramite Libretto Famiglia o con anticipo diretto, l’acquisto di servizi disitting o per servizi integrativi per l’infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni. Con una nuova circolare, la circolare numero 58 del 14 aprile 2021, l’ha fornito indicazioni di dettaglio per permettere ai genitori che ne hanno diritto di usufruire del, come avviene ile con quali prestazioni è incompatibile....

Ultime Notizie dalla rete : Bonus baby Bonus Baby Sitting, Contributo di 100 euro a settimana sino al 30 giugno 2021 La misura, introdotta con il decreto legge n. 30/2021, copre retroattivamente le prestazioni svolte sin dal 1° gennaio 2021. I chiarimenti in un documento dell'INPS. Bonus Baby sitting con effetti retroattivi. I genitori lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti che prestano attività connesse all'emergenza da COVID - 19 potranno farne richiesta per prestazioni ...

Bonus baby sitter 2021, come funziona il pagamento? Le istruzioni INPS per ottenerlo Bonus baby sitter 2021 , come funziona il pagamento ? Per poter utilizzare gli importi , fino a un massimo di 100 euro a settimana , messi a disposizione per i figli conviventi fino a 14 anni non ...

Bonus baby sitting Sostegni: modalità di erogazione e casi di incompatibilità L’INPS, con la circolare n. 58 del 2021, disciplina la misura introdotta dal decreto Sostegni per quanto riguarda il bonus per l’acquisto di ...

Bonus baby sitting, domande entro il 30 aprile, solo online C’è tempo fino al 30 aprile 2021 per chiedere il bonus baby sitting. Il precedente termine di scadenza, fissato al 28 febbraio, è stato prorogato di due mesi per consentire migliore gestione degli ...

