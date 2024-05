La truffa dei Verdi per bloccare il nucleare in Germania

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Inon finiscono mai di stupire. Non parlo di quelli italiani, che dopo aver candidato e fatto eleggere al Parlamento italiano Aboubakar Soumahoro, stanno ora candidando Ilaria Salis a quello europeo. Chi li ha votati sarà contento. Io, ingenuo, non smetto mai di pormi, tra me e me, la domanda: possibile che in mezzo a oltre 50 milioni d’italiani maggiorenni non sappiano trovarne una manciata di “presentabili”? Detto a latere: il copyright della parola virgolettata non è mio, che sono poco uso ai moralismi, ma della giornalista Lucia Annunziata, che però – candidata del Pd, partito da sempre alleato coi– non si pone la stessa domanda in casa propria. Ma, dicevo, stavolta ci interessano itedeschi, che l’hanno combinata davvero grossa. La cosa è emersa lo scorso 25 aprile quando, in un articolo firmato da Daniel Gräber ...